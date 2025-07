Unidade Móvel de Saúde da Mulher da Zona Leste muda de endereço a partir desta segunda-feira em Manaus

Estrutura móvel estará posicionada na Rua Coréia do Norte, ao lado da Escola Municipal Maria Raimunda Marques Brasil, no bairro Mauazinho.

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher que atende a Zona Leste de Manaus passará a funcionar em novo endereço a partir desta segunda-feira (7). A estrutura móvel estará posicionada na Rua Coréia do Norte, ao lado da Escola Municipal Maria Raimunda Marques Brasil, no bairro Mauazinho.

Gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, inclusive em pontos facultativos oficiais.

Os atendimentos são voltados exclusivamente ao público feminino e incluem coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, consultas médicas e de enfermagem, testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), orientações sobre planejamento reprodutivo, ultrassonografia, dispensação de medicamentos, entre outros serviços.

As demais regiões da capital também seguem com atendimento pelas unidades móveis:

Na Zona Norte, os serviços estão sendo oferecidos na rua Nossa Senhora de Aparecida, nº 887, na Escola Municipal São Benedito, bairro Cidade de Deus.

Na Zona Oeste, a unidade permanece até o dia 11 de julho na rua Dra. Marta Cunha, s/nº, bairro Lírio do Vale, ao lado da Igreja Santa Clara de Assis.

Na Zona Sul, o atendimento ocorre na rua Antônio dos Passos de Miranda, nº 313, bairro São Francisco.

Já na zona rural, os serviços estão concentrados na Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Pau-Rosa, localizada na BR-174, quilômetro 21.

Para ter acesso aos serviços, a Semsa orienta que as usuárias apresentem documento de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

amazonianarede

Por g1 AM