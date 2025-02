UFC: Ex-lutadora brasileira surge em situação de rua

A ex-lutadora do UFC Maria Eduarda “Duda” Santana, conhecida como “Cowboyzinha”, foi vista em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. O caso veio a tona após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, onde a ex-atleta aparece desorientada em uma calçada.

Duda Cowboyzinha, que competiu no UFC entre 2019 e 2020, enfrentou dificuldades dentro e fora do octógono nos últimos anos. A lutadora teve passagens pelo peso-galo e pelo peso-pena no MMA, mas, após sua saída da maior organização de lutas do mundo, não conseguiu retomar a carreira em alto nível.

O site “Combate” confirmou ser Duda Cowboyzinha quem aparece no vídeo. O lutador Alex “Cowboy” Oliveira, ex-companheiro de equipe de Duda e que inspirou seu apelido, também comentou no vídeo postado no Instagram reconhecendo a amiga, a quem chamou de “irmã”.

Ainda segundo o site, Duda Cowboyzinha entrou em depressão após ser suspensa por dois anos e cortada do UFC em 2020, devido a um exame positivo para doping que sua equipe não teve recursos para apelar. A ex-lutadora chegou a ser internada em clínicas sociais de reabilitação de dependentes químicos, mas teve recaídas.

No vídeo que circula na internet, Duda é abordada por uma mulher que pergunta se ela precisa de ajuda. A ex-lutadora parece confusa e tem dificuldades para se expressar. Internautas rapidamente reagiram, manifestando preocupação com o estado da atleta.

— A família não entende também que isso aqui é uma doença, não é safadeza não… É muito triste essa dependência. Às vezes fico dias e dias sem fumar, começo a empolgação, “Vou lutar de novo!” Aí qualquer coisinha, me dá depressão, volto a usar droga de novo — diz Duda no vídeo.

A brasileira conta que começou a usar drogas indo a bailes com os amigos e lista maconha, cocaína e crack entre o que usou.

— Segue o teu sonho, não ouve “amiguinhos”, evita a droga. “Ah, fumo só um skunk, fumo só um baseado”, “ah, um baseado é natural”… Brother… Começa assim: baseado, cocaína, crack… Aí fica como, se prostituindo pela droga. (…) Pra conseguir os bagulhos da luta, que era um bagulho caro, não tinha patrocínio nenhum, era eu comigo mesma, “tá” ligado? Hoje eu me prostituo pra comprar um pack de 20, pra comprar um cigarro — confessa a ex-lutadora do UFC.

Ao final do vídeo, Duda promete se erguer com a ajuda da igreja.

— Deus tirou tudo de mim, igual Jó, mas um dia vai me recuperar tudo. Ele está me testando igual testou Jesus, no deserto, igual testou Daniel. Mas um dia essa história vai ter um final feliz. Aguarde a minha volta — conclui.

Duda Cowboyzinha no UFC

Duda Cowboyzinha estreou no UFC em 2019 contra a canadense Bea Malecki. Com um cartel profissional de seis vitórias e duas derrotas antes de chegar ao Ultimate, sua passagem pelo evento foi breve. Após sair do UFC, tentou continuar sua carreira no MMA, mas não teve o mesmo sucesso.

