Turista perde as mãos após tentar ‘interagir’ com tubarão e ser atacada

O ataque ocorreu enquanto a mulher tentava tirar uma selfie com o animal, de cerca de 1,8 metro de comprimento

Caribe – Uma turista canadense de 55 anos, identificada como Nathalie Ross, perdeu as duas mãos e sofreu ferimentos graves após um ataque de tubarão nas Ilhas Turks e Caicos, no Caribe, em 7 de fevereiro. O incidente ocorreu enquanto Nathalie tentava tirar uma selfie com o animal, de cerca de 1,8 metro de comprimento, em águas rasas.

Testemunhas do ataque relataram que, ao perceber a gravidade da situação, o marido de Nathalie se lançou ao mar e conseguiu afugentar o tubarão. Com dificuldade, ela conseguiu caminhar até a areia, onde banhistas aplicaram torniquetes para conter os sangramentos.

A vítima foi rapidamente levada a um hospital em Provo e, posteriormente, transferida para o Canadá para dar início à recuperação.

Imagens capturadas por outros turistas mostraram o tubarão nadando na área cerca de 40 minutos antes do ataque.

Apesar da presença desses animais nas águas da região, os ataques são raros. As Ilhas Turks e Caicos são conhecidas por suas águas cristalinas e diversidade de tubarões, incluindo as espécies de tubarão-tigre e tubarão-touro.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am