Trump diz que Irã foi ‘praticamente destruído’ e anuncia novos ataques

O governo iraniano nega e diz que houve ataques

EUA – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3) que seus ataques ao Irã em parceria com Israel destruíram “praticamente tudo” no país do Oriente Médio e anunciou que uma nova onda de ataques ocorrerá “em breve”.

“Praticamente tudo foi destruído no Irã”, declarou Trump durante conversa com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca após reunião com o chanceler alemão, Friedrich Merz.

Agora, disse Trump no encontro, o país persa está sem defesas aéreas ante ofensivas norte-americanas e israelenses que o presidente dos EUA reforçou que continuarão pelas próximas semanas e por meio de bombardeios com mísseis e drones.

O governo iraniano nega.

Disse que o Irã ficou também sem liderança e, sem especificar, que “hoje houve um ataque na nova liderança” — mais cedo, a imprensa israelense afirmou que Israel atacou o prédio do conselho de aiatolás responsável por escolher o próximo líder supremo do país.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am