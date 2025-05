Trump anuncia conversa com Putin e Zelensky para buscar cessar-fogo

A declaração do presidente dos Estado Unidos da América foi feita por meio de sua plataforma Truth Social

EUA – O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (17) que planeja conversar com o presidente russo Vladimir Putin na próxima segunda-feira (19), em uma tentativa de negociar um cessar-fogo imediato no conflito entre Rússia e Ucrânia. A declaração foi feita por meio de sua plataforma Truth Social.

Trump afirmou que pretende discutir dois pontos principais com Putin: a interrupção do “banho de sangue” que estaria provocando a morte de mais de cinco mil soldados russos e ucranianos por semana e questões relacionadas ao comércio entre os dois países.

Além de Putin, Trump também planeja manter contato com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), reforçando seu interesse em atuar como mediador para a resolução do conflito.

“Espero que seja um dia produtivo, que haja um cessar-fogo e que esta guerra tão violenta, uma guerra que nunca deveria ter acontecido, chegue ao fim”, declarou Trump.

A iniciativa de Trump ocorre em meio a crescentes tensões internacionais e debates sobre o papel dos Estados Unidos na mediação de conflitos globais. Ainda não está claro se as lideranças de Rússia e Ucrânia aceitarão participar diretamente das negociações propostas por ele.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am