Tribunal Pleno do TCE-AM terá 98 processos na sessão de segunda-feira (9)

Ao menos 98 processos devem compor a pauta de julgamentos do Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas durante a 5ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que acontecerá a partir das 10h desta segunda-feira (9).

A sessão terá condução da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas Facebook, Instagram e a página oficial do TCE-AM no YouTube.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento após terem sido retirados de pauta devido a pedidos de vista ou por transferência de data, terá sete processos, sendo quatro recursos, uma representação, uma prestação de contas anual e um embargo de declaração.

Já a pauta do dia terá o total de 91 processos, entre eles 31 representações, 19 prestações de contas anuais, 19 recursos, sete embargos de declaração, quatro tomadas de contas, duas auditorias de pessoal, uma auditoria de conformidade, além de uma denúncia.

amazonianarede

TCE-AM/Dicom