Três cidades do Brasil são alvo de investigação por gripe aviária; veja quais

Brasil – O Ministério da Agricultura e Pecuária está conduzindo investigações em três localidades nos estados de Minas Gerais, Ceará e Tocantins, após o surgimento de suspeitas de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves. As doenças investigadas são a Influenza Aviária e a Doença de Newcastle, mas os resultados laboratoriais ainda não são conclusivos.

As cidades sob investigação são Sabará (MG), Salitre (CE) e Aguiarnópolis (TO), onde todas as análises estão sendo realizadas em galinhas. Até o momento, duas investigações realizadas em maio confirmaram a presença do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade, enquanto nenhuma amostra testou positivo para a Doença de Newcastle.

Entre 18 de abril e 17 de maio, o ministério contabilizou 59 investigações relacionadas à Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, das quais 16 foram classificadas como casos prováveis e encaminhadas para análise laboratorial. O foco das investigações é garantir a segurança sanitária e proteger o setor avícola do país.

Primeiro foco em granja comercial

Em um caso separado, o Brasil registrou seu primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial, localizado em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). O Ministério da Agricultura declarou emergência zoossanitária por 60 dias no município, abrangendo um raio de 10 km ao redor do foco. Uma portaria anterior já havia estabelecido emergência zoossanitária em todo o território nacional por 180 dias.

Devido à confirmação do foco, o Brasil teve suas exportações de carne de aves e subprodutos suspensas para a China, União Europeia, Argentina, Uruguai e Chile. Outros países, como Coreia do Sul, México, África do Sul e Rússia, também avaliam suspender as compras do produto brasileiro. As autoridades seguem monitorando a situação para evitar novos surtos e proteger a saúde pública e a economia do setor.

