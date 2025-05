Três anos após desabamento, nova ponte na BR-319 deve ser entregue em setembro, diz DNIT

Técnicos do DNIT, parlamentares, prefeitos e representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus acompanharam, neste domingo (18), uma vistoria nas obras que já estão 75% concluídas.

A nova ponte sobre o Rio Curaçá, localizada no km 23 da rodovia BR-319, no município de Careiro da Várzea, deve ser entregue até setembro deste ano, informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) neste domingo (18). O fim das obras está previsto para ocorrer no mesmo mês em que se completam três anos do desabamento da antiga estrutura.

O acidente, que aconteceu no dia 28 de setembro do ano passado, matou cinco pessoas e deixou mais de 10 feridos. Carros foram arremessados sobre o rio e uma ponte provisória foi montada no local para não interromper o fluxo da rodovia. Dez dias depois outra ponte caiu no km 25 da mesma rodovia. Desde 2021, o órgão sabia dos riscos nos dois locais.

Os desabamentos prejudicaram ainda mais o tráfego de veículos e o abastecimento de produtos na capital e municípios vizinhos. A travessia passou a ser feita por balsas, que também tiveram a circulação prejudicada durante a seca severa na região em 2024.

Técnicos do DNIT, parlamentares, prefeitos e representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL) acompanharam, neste domingo, uma vistoria nas obras que já estão 75% concluídas.

A nova ponte teve a estrutura ampliada em comparação a que desabou. São 150 metros de extensão e 13 metros de largura.

O superintendente regional do DNIT, Orlando Fanaia, destacou os desafios enfrentados na recuperação das pontes da rodovia.

“É um desafio manter a rodovia trafegável. 400 km de rodovia não são pavimentados, em local com dificuldade de insumos, sem material de base, a pedra vem de longe. Esses desafios estão sendo enfrentados com muitas ações em andamento”.

A obra da ponte sobre o Rio Curuçá foi retomada em dezembro do ano passado. Além dela, outra ponte, sobre Rio Autaz Mirim, também está sendo reconstruída, com previsão de ser entregue até novembro. Os investimentos nas duas obras estão orçados em R$ 50 milhões e um terceiro trecho, sobre o Igapó Açú, está em fase de licitação.

O senador Eduardo Braga (MDB), que fez parte da comitiva que acompanhou a vistoria, reforçou os planos e prazos para a conclusão das obras.

“Em setembro estaremos inaugurando a ponte completamente nova sobre o Curuçá, dimensionada para transporte pesado. Entre outubro e novembro, a ponte do Altaz Mirim estará pronta. Esperamos também iniciar o projeto para a ponte do Igapó Açú até o final do ano”, afirmou.

O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, é defensor da pavimentação da BR-319 e falou sobre o impacto das obras na economia local.

“A gente precisa de uma situação de redução de preço de iogurte, de frango, de carne, que são perecíveis e resfriados. Quanto mais rápido chega em Manaus, mais tempo de validade tem o produto. A BR-319 sem dúvida é nossa saída”, disse Assayag.

Por Vitória Valares, Rede Amazônica