TRE-AM oferece atendimento domiciliar para biometria em Manaus; veja como solicitar

Serviço é destinado a eleitores de Manaus com problemas de saúde ou dificuldade de locomoção, que impedem a ida aos cartórios eleitorais.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) oferece atendimento domiciliar para eleitores de Manaus que não conseguem ir aos cartórios por problemas de saúde ou dificuldade de locomoção. O serviço é voltado, principalmente, para a coleta de biometria. Veja como solicitar.

Segundo o tribunal, em 2025 foram feitos 63 atendimentos em domicílio na capital.

A coleta biométrica é obrigatoriamente presencial. Por isso, nesses casos, a equipe da Justiça Eleitoral vai até a casa do eleitor para realizar o procedimento.

O serviço é destinado a eleitores de Manaus que comprovem:

idade igual ou superior a 80 anos;

deficiência física ou mental severa;

doenças crônicas graves ou incapacitantes;

autismo severo;

outras condições que causem limitação significativa de locomoção.

Como solicitar

O pedido pode ser feito pelo site do TRE-AM, na opção “Atendimento Domiciliar”. É necessário preencher um formulário e anexar documentos que comprovem a condição de saúde.

A solicitação também pode ser feita presencialmente por um representante nos cartórios eleitorais da capital.

Após o pedido, o juiz eleitoral analisa a documentação. Se for aprovado, a equipe agenda a visita e realiza o atendimento na residência do eleitor.

Por g1 AM — Manaus