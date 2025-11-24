Trabalhador morre após guindaste tombar durante montagem de árvore de Natal em Manaus

Vídeo mostra caminhão tombando e estrutura despencando sobre as vítimas. Uma delas morreu ao chegar ao hospital; outro trabalhador ferido foi socorrido pelo Samu e segue internado com quadro estável.

Um trabalhador morreu na manhã deste domingo (23) após um guindaste tombar durante a instalação da árvore de Natal no Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas,no Centro de Manaus. Outro operário que estava no local ficou ferido e segue internado com quadro estável. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Um vídeo registrado no momento do acidente mostra o guindaste tombando e a estrutura da árvore despencando enquanto um trabalhador estava na lança do equipamento.

O Corpo de Bombeiros (CBMAM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer as vítimas, funcionários da empresa responsável pela montagem. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar ao hospital. A outra segue internada, com quadro de saúde estável.

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 10h. Um ex-militar de reserva e um médico que passava pelo local prestaram os primeiros socorros às vítimas antes da chegada das equipes de emergência.

À Rede Amazônica, a gestora de RH da empresa responsável informou que os funcionários são naturais de Parintins. Uma das vítimas estava na ponta da lança do guindaste, enquanto a outra estava mais próxima ao chão, sofrendo fratura na perna.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa informou que a empresa contratada apresentou toda a documentação exigida para a montagem da árvore de Natal no local.

A Polícia Civil, por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), vai instaurar um inquérito para apurar as causas do acidente.

O Governo do Amazonas lamentou o ocorrido e informou que está prestando assistência às vítimas e às famílias.

Pelas redes sociais, o governador Wilson Lima lamentou profundamente o acidente e determinou a apuração rigorosa de todas as circunstâncias do ocorrido.

“Minha solidariedade e minhas orações estão com as famílias das vítimas. Nosso compromisso é garantir segurança, respeito e cuidado com cada trabalhador e com a população. Seguimos trabalhando para que, após este momento tão difícil, o Largo volte a receber o espírito de união e esperança do nosso Natal”, escreveu.

Este é o segundo episódio grave envolvendo a ornamentação de Natal no Largo São Sebastião. Em 2024, a árvore de Natal, com mais de 23 metros de altura, pegou fogo; os Bombeiros foram acionados e conseguiram apagar as chamas, e ninguém ficou ferido.

Por Daniel Landazuri, Matheus Castro, g1 AM — Manaus