‘Tome juízo’: web detona Marcos Mion após apresentador negar fofoca de traição no seu casamento com Suzana Gullo

Marcos Mion desmentiu que os boatos que tenha traído Suzana Gullo com a atriz Débora Nascimento. Curtindo viagem em Londres com a família, o apresentador da TV Globo postou uma foto apaixonada com a mulher e desmentiu as acusações de infidelidade.

“Gente, 2024! Todo mundo sabe que não dá pra acreditar em tudo que falam na internet! Não foi a primeira fofoca, nem será a última. Seguiremos sempre juntos”, declarou.

Web critica Marcos Mion e pede ‘juízo’ ao apresentador

Pelos comentários, internautas não se mostraram convencidos com a postagem de Marcos Mion e dispararam duras críticas ao comunicador global, envolvido em rumor de caso com Deborah Secco e até mesmo uma de suas ex-assistentes de palco.

“Era melhor nem ter postado nada migo”, disparou uma pessoa. “É cada virada de olho que a gente dá”, debochou mais uma. “Tome juízo”, aconselhou outra. “O rei do textão escreveu só duas frases”, debochou uma internauta. “Não vai mudar nada, absolutamente nada na vida dele, mas eu tô deixando de seguir”, comentou outra. “Realmente, não foi a primeira e nem será a última…”, disse mais uma, fazendo referência aos rumores de traição.

amazonianarede

Purepeople.br Rahabe Barros