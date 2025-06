Terremoto de magnitude 6,1 deixa um morto no Peru

O abalo também causou deslizamentos de terra e desabamentos

Peru- Um homem de 36 anos morreu após um terremoto de magnitude 6,1 na escala de Richter, que vai de 0 a 10, atingir Lima, capital do Peru, na tarde deste domingo (15). O abalo também causou deslizamentos de terra e desabamentos. As informações são do site metrópoles.

De acordo com informações da Agence France-Presse (AFP), o homem que era motorista de táxi local, estava no distrito de Independencia, em Lima.

O epicentro do terremoto ocorreu no oceano, próximo à cidade costeira de Callao. Os tremores foram sentidos por volta das 11h30 no horário local, ou 13h30 (Horário de Brasília).

Uma partida do campeonato peruano foi interrompida por conta do terremoto. O campo foi tomado por uma nuvem de poeira.

Segundo o governo peruano, a presidente Dina Boluarte Zegarra está a caminho de Callao para continuar o monitoramento do litoral. “Previamente, a mandatária recebeu no Centro de Operações de Emergência Nacional o relatório de danos e de implantação de alertas aos cidadãos”, informou.

O Peru fica localizado numa área chamada de Cinturão de Fogo do Pacífico, que abrange o oeste das Américas e o leste da Ásia. Ela é chamada assim pela elevada atividade sísmica. Nos anos 70, um terremoto matou 67 mil pessoas no país.

