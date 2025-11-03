Terremoto de 6,3 no Afeganistão deixa pelo menos 20 mortos e 320 feridos

Moradores foram acordados de surpresa durante a madrugada, e equipes de resgate foram mobilizadas imediatamente

Afeganistão – Um forte terremoto atingiu o norte do Afeganistão na madrugada desta segunda-feira (3), deixando pelo menos 20 mortos, 320 feridos e causando danos significativos a um dos marcos mais importantes do país, a Mesquita Azul de Mazar-i-Sharif, segundo autoridades locais.

O tremor, de magnitude 6,3, ocorreu próximo à cidade de Mazar-i-Sharif, uma das mais populosas da região, a apenas 28 quilômetros de profundidade, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Moradores foram acordados de surpresa durante a madrugada, e equipes de resgate foram mobilizadas imediatamente.

As autoridades de saúde locais informaram inicialmente 12 mortos e cerca de 200 feridos na província de Samangan, próxima ao epicentro. O tremor também foi sentido em outras regiões do norte, leste e oeste do país.

Nos últimos anos, o Afeganistão tem sofrido diversos terremotos que resultaram em milhares de vítimas, e especialistas do USGS alertam que este tremor atual pode causar centenas de mortes.

A resposta ao desastre tem sido dificultada pela limitada ajuda internacional desde a ascensão do Talibã ao poder, após a retirada das forças americanas em 2021.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am