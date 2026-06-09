Temporal pode afetar estreia da Copa do Mundo; veja o protocolo

Previsão de chuva com raios na América do Norte pode provocar paralisações e mudanças na programação das partidas

México – Um temporal está previsto para o dia 11 de junho na Cidade do México, o que significa uma ameaça ao jogo de estreia da Copa do Mundo. México e África do Sul se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca. Os meteorologistas estimam uma chuva torrencial com raios, mas não sabem a partir de que momento aconteceria.

De acordo com o jornal português A Bola, autoridades meteorológicas mexicanas emitiram um alerta laranja para a capital do país, indicando a possibilidade de tempestades na data da partida entre México e África do Sul. Nos últimos dias, a Cidade do México registrou alagamentos.

As condições meteorológicas também podem prejudicar a cerimônia de abertura da Copa do Mundo. A cantora Shakira vai se apresentar antes do início do jogo.

A possibilidade de a partida ser interrompida é real. No último fim de semana, o amistoso entre Arábia Saudita e Porto Rico foi suspenso por cerca de duas horas devido ao clima desfavorável.

As tempestades são comuns nesta época do ano em diversas regiões da América do Norte, especialmente no México. Medidas preventivas da Fifa irão preservar a segurança dos envolvidos na Copa do Mundo. A entidade trabalha com protocolos específicos para raios e tempestades severas.

Em caso de tempestade, um alerta vai determinar se há raios de 13 a 16 quilômetros no estádio. Neste cenário, todos deixariam o campo e o público receberia um alerta para ir a áreas seguras.

Depois da retirada de campo dos atletas, comissão e árbitros têm 30 minutos para decidir sobre a retomada do jogo.

Alguns estádios possuem cobertura, o que promete ajudar no andamento das partidas. Porém, essa decisão não será da administração, e sim do árbitro, se achar que o clima está atrapalhando em algo.

Esse é um assunto considerado polêmico, o qual divide opiniões nas redes sociais.

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Do R7 Portal d24am