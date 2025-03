TCU lança consulta pública para avaliar segurança de pontes nas rodovias do país

O Tribunal de Contas da União (TCU) está ouvindo a população para avaliar a qualidade e a segurança das pontes nas rodovias do país. A iniciativa faz parte de uma auditoria que o TCU está realizando para verificar como está a manutenção das estradas brasileiras, tanto nas administradas pelo governo federal quanto nas iniciativas privadas.

A consulta é simples e rápida. Qualquer cidadão pode participar acessando um questionário online disponível no site do TCU. Nele, é possível informar o estado, o município e a rodovia onde a ponte está localizada. Além disso, os participantes podem descrever problemas como falta de iluminação, sinalização precária, rachaduras, buracos e até enviar fotos para ilustrar a situação.

O objetivo principal é saber se os usuários se sentem seguros ao trafegar por essas pontes. As informações coletadas serão usadas para identificar pontos críticos e ajudar na fiscalização da rodoviária, que é de responsabilidade do Ministério dos Transportes, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo o TCU, a participação da população é essencial para que o controle externo funcione de forma eficiente. De acordo com o Tribunal, a colaboração do cidadão é fundamental no processo da fiscalização, e a opinião pública pode fazer uma grande diferença.

Para participar, basta acessar o link da consulta pública: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=600257:29

Todas as informações serão analisadas pela equipe do TCU, e os resultados podem contribuir para melhorias na infraestrutura rodoviária do país.

Atendimento ao cidadão: [email protected]

amazonianarede

Texto: Maria Karine