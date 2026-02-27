‘TCE pela Educação’ realiza capacitação online de pontos focais para execução do programa nos municípios

Em continuidade às etapas do programa TCE pela Educação, o Tribunal de Contas do Amazonas realizou, entre quinta (26) e sexta-feira (27), uma capacitação on-line voltada aos pontos focais dos municípios, servidores responsáveis por colocar em prática, nas redes municipais, a metodologia de gestão e o acompanhamento das metas educacionais previstas na iniciativa.

O programa envolve diferentes setores do Tribunal e conta com apoio direto da presidência, por meio da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, e da Corregedoria, sob coordenação do conselheiro-corregedor Fabian Barbosa, consolidando uma atuação que alia fiscalização, orientação e formação dos gestores.

A conselheira-presidente destacou que a nova etapa reforça o caráter técnico do programa e a parceria com os municípios. “O objetivo é fortalecer a gestão educacional dos municípios com apoio técnico e acompanhamento contínuo, para que as decisões sejam cada vez mais baseadas em planejamento e em resultados concretos”, afirmou Yara Amazônia Lins.

Coordenador do programa, o conselheiro-corregedor Fabian Barbosa ressaltou a importância estratégica dos pontos focais para a execução das ações.

“Estamos avançando na formação dos pontos focais, que são o elo entre o Tribunal e os municípios. A ideia é instrumentalizar esses profissionais na metodologia PDCA e no uso da plataforma tecnológica, garantindo acompanhamento rigoroso dos planos de ação e avanço real na qualidade e na equidade educacional”, destacou.

A formação foi realizada ao vivo, com participantes conectados diretamente de seus municípios, dando sequência ao ciclo de capacitações iniciado presencialmente em Manaus. Nesta etapa, o foco esteve no aprofundamento técnico, com orientações sobre uso da plataforma do programa, monitoramento de indicadores e elaboração dos planos de ação que vão nortear o trabalho das secretarias de educação.

Conforme a equipe técnica, o treinamento buscou preparar os participantes para a execução diária das ferramentas de gestão. “Apresentamos as ferramentas que eles vão utilizar no dia a dia nas escolas e treinamos como alimentar a plataforma de gestão”, explicou Michelle Souza, integrante da coordenadoria do programa.

A capacitação foi dividida em dois dias, com turmas diferentes, permitindo acompanhamento mais próximo e espaço para esclarecimento de dúvidas. Durante as atividades, os pontos focais acompanharam as orientações remotamente e receberam direcionamentos para aplicação prática dos conteúdos em suas redes.

A proposta é que esses profissionais, indicados pelas próprias prefeituras, atuem como articuladores locais da metodologia do programa. A orientação foi para que fossem escolhidos servidores efetivos da educação, garantindo continuidade das ações ao longo do tempo.

“O ideal é que essas pessoas incorporem a metodologia na rotina, para que os resultados sejam sustentáveis”, explicou Michelle.

Além da formação on-line, o cronograma do programa prevê novos encontros presenciais em Manaus e reuniões periódicas para acompanhamento da construção dos planos de ação.

Alta adesão dos municípios

A participação das redes municipais tem sido um dos destaques da etapa atual. De acordo com a equipe do programa, 57 dos 62 municípios amazonenses, correspondendo a cerca de 92%, já participam das atividades.

“A comunicação com os secretários tem sido muito positiva e o feedback deles, em relação ao interesse em participar, também. A cada formação, a gente sente a continuidade desse interesse”, destacou Caroline Ortiz, que também integra a equipe de coordenação do programa.

Ainda segundo ela, mesmo municípios que não participaram das primeiras atividades já procuraram o Tribunal para aderir ao programa, ampliando o alcance da iniciativa.

Próximos passos

Após a formação dos pontos focais, o programa avança agora para a fase de disseminação da metodologia nas escolas municipais. A previsão é que, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), as redes municipais passem por formação específica ao longo de março.

A meta é que, até o fim do mês, os municípios concluam seus planos de ação, considerados o núcleo do programa, pois vão definir as estratégias voltadas à melhoria dos indicadores educacionais.

“O plano de ação é o coração de todo o trabalho. É onde o município define quais estratégias vai adotar para melhorar a educação”, explicou a chefe do Departamento de Auditoria em Educação da Corte, Adrianne Freire.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM