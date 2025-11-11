TCE-AM terá 98 processos em pauta na sessão desta terça-feira (11)

Os conselheiros e auditores de contas do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem apreciar o total de 98 processos na 35ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, que acontece a partir das 10h desta terça-feira (11).

A sessão será transmitida ao vivo por meio das redes sociais da corte de contas amazonense, entre elas Facebook e YouTube.

A sessão terá início pela pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento após terem sido retirados de pauta em sessões anteriores por meio de pedidos de vistas ou adiamento por motivo justificado.

Dos doze processos da pauta de adiados, dez são recursos, divididos entre de revisão, ordinários e de reconsideração. Os outros dois processos são uma representação e um embargo de declaração.

Já a pauta do dia, com 86 processos, terá 40 recursos, 17 representações, 14 embargos de declaração, oito prestações de contas anuais, três denúncias, duas auditorias e duas tomadas de contas.

amazonianarede