TCE-AM terá 95 processos em julgamento na sessão desta terça-feira (24)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem julgar ao menos 95 processos durante a 7ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada a partir das 10h desta terça-feira (24).

A pauta de adiados terá dez processos, entre eles cinco prestações de contas anual; duas fiscalizações de atos de gestão; um recurso; um embargo de declaração e uma auditoria.

Já a pauta do dia terá 85 processos, sendo 25 representações; 27 recursos; 15 prestações de contas anuais; duas auditorias; duas fiscalizações de atos de gestão; além de 15 embargos de declaração.

A Sessão será conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o canal oficial do TCE-AM no YouTube.

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