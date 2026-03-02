TCE-AM terá 70 processos em julgamento na sessão desta terça-feira (03)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem julgar 70 processos durante a 4ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada a partir das 10h desta terça-feira (03).

A pauta de adiados terá quatro processos, sendo dois recursos; uma representação e uma prestação de contas anual.

Já a pauta do dia terá 66 processos, sendo 21 representações; 18 recursos; 15 prestações de contas anuais; uma tomada de contas especial; uma denúncia; um termo de ajustamento de gestão; uma auditoria; além de oito embargos de declaração.

A Sessão será conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o canal oficial do TCE-AM no YouTube.

amazonianarede

DICOM TCE-AM