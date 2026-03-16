TCE-AM terá 41 processos em pauta na sessão desta terça-feira (17)

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza nesta terça-feira (17), a partir das 10h, a 6ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. Na pauta, os conselheiros devem apreciar 41 processos.

Entre os itens em análise, parte retorna ao julgamento após pedidos de vista. Essa pauta de adiados reúne dois processos de prestação de contas anual.

Já a pauta do dia concentra 39 processos, com destaque para 14 recursos, quatro representações, 12 prestações de contas anuais, cinco embargos de declaração, uma fiscalização de atos de gestão, duas auditorias, além de uma tomada de contas especial.

A sessão terá condução da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e será transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM, entre elas o canal oficial da Corte de Contas no YouTube.

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