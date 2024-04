TCE-AM supera sua própria marca em campanha recorde de doações de sangue

A campanha de doação de sangue do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) foi um sucesso.

Realizada nesta terça-feira, 23, de 8h às 18h, na praça da Escola de Contas Públicas (ECP), a iniciativa superou as expectativas.

Sob a liderança da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, que prioriza ações sociais durante sua gestão, o Tribunal de Contas estabeleceu um novo recorde em número de doações de sangue. Com um total de 96 cadastros para doações, 79 doações efetivadas e a capacidade de beneficiar 316 pessoas com hemocomponentes derivados das bolsas coletadas, a campanha alcançou um feito histórico para a corte de contas.

“É gratificante ver o comprometimento dos nossos servidores com essa causa, o que resultou na conquista de uma quantidade expressiva de bolsas de sangue em apenas um dia de campanha. Isso também é reflexo de muitos anos de parceria entre o tribunal e o Hemoam, e de servidores reconhecemos a importância deste gesto e o impacto na vida daqueles que mais precisam”, declarou a conselheira-presidente.

O evento contou com a presença do Vampirão, o ônibus do Hemoam especialmente equipado para a coleta de sangue.

Nívia França, gerente de captação de doadores da Fundação Hemoam, expressou sua gratidão pelo esforço conjunto: “Estamos sempre em busca de um estoque seguro para atender à demanda de transfusões sanguíneas em todo o Amazonas. A parceria com o Tribunal de Contas nos ajuda a atingir esse objetivo. A campanha desta terça-feira foi excelente”.

Etelvina

Etelvina Andrade, Chefe da Divisão de Assistência Social da Corte de Contas, revelou o entusiasmo da equipe com os resultados alcançados e já planeja futuras campanhas: “Tivemos muito empenho para a campanha, nos mobilizamos muito e alcançamos resultados excelentes. Agora já estamos até pensando na próxima, que deve ser em setembro e já pedimos para ser durante dois dias que é para ainda mais pessoas participarem”.

amazonianarede

Texto: Flávia Rezende