TCE-AM reinaugura galeria dos ex-presidentes como parte das ações pelo aniversário de 75 anos

Ainda como parte das comemorações pelos 75 anos do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins reinaugurou, nesta terça-feira (18), a Galeria dos Ex-Presidentes, instalada no 2º andar do prédio anexo da instituição. A cerimônia ocorreu após a 36ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.

Como parte do trabalho de revitalização da galeria, as fotografias mais antigas passaram por restauração e recuperação digital, com correção de desgaste e limpeza de marcas do tempo. Ao todo, 35 imagens foram reorganizadas em novos painéis que apresentam a linha sucessória das presidências da Corte desde 1950.

A revitalização integra o Projeto Memória, iniciativa do TCE-AM que reúne ações de preservação histórica e patrimonial da instituição, incluindo a recuperação de acervos, documentos, fotografias, além do resgate da trajetória de servidores.

Participaram da reinauguração os conselheiros Érico Desterro, Josué Cláudio Neto e Júlio Pinheiro, o procurador de contas João Barroso, o auditor Luiz Henrique Mendes e o auditor Mário Filho, além da conselheira-presidente.

Durante o ato, Yara Amazônia Lins destacou o sentido da iniciativa:

“Reunir estas imagens é reconhecer a passagem de cada presidente pela Casa e registrar a trajetória institucional construída ao longo das décadas. Agradeço às equipes envolvidas na atualização da galeria. É importante fazermos este resgate da nossa memória e manter o compromisso com a história do Tribunal e o cuidado com aquilo que nos trouxe até aqui”, declarou a conselheira.

amazonianarede

DICOM TCE-AM