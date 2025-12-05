TCE-AM recebe Selo Diamante de Transparência Pública durante o 4º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas

Em reconhecimento ao desempenho máximo nos critérios nacionais de transparência, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) recebeu, nesta quinta-feira (4), o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A entrega ocorreu durante o 4º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (CITC), em Florianópolis.

Com a certificação, o Tribunal alcança pelo quarto ano consecutivo o nível mais alto de transparência entre os órgãos avaliados, atingindo 100% dos critérios essenciais do programa. O TCE-AM também registrou aumento de 34,3% no índice agregado de transparência, sendo um dos tribunais que mais evoluíram no ciclo 2024.

A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins destacou que a conquista reafirma o compromisso da instituição com a abertura de dados e o controle social.

“É uma grande alegria confirmar que o Tribunal de Contas do Amazonas mantém, pelo quarto ano consecutivo, o Selo Diamante. Alcançamos 100% de transparência em nosso portal e evoluímos significativamente no índice agregado. Esse resultado demonstra a responsabilidade da nossa gestão com a eficiência, o controle social e a inovação”, afirmou.

A presidente também ressaltou o trabalho das equipes envolvidas no processo, incluindo a Diceti, a Dicoi, a Secex, a Setin, a Comissão de Transparência e o gabinete da presidência. Segundo ela, a conquista é fruto de acompanhamento técnico constante, revisões internas e investimentos em modernização.

Para o diretor da Diceti, Stanley Scherrer, a manutenção da pontuação máxima é reflexo de uma cultura institucional voltada para melhoria contínua. Ele citou que a adoção de novas ferramentas, como sistemas automatizados, expansão da teleauditoria, aprimoramento do data center e desenvolvimento de assistentes virtuais, contribuiu para atender integralmente aos critérios avaliados.

“A transparência é fundamental para a prestação de contas e para o fortalecimento da integridade institucional”, destacou.

Ao comentar o reconhecimento nacional, a conselheira Yara Lins afirmou que a distinção reforça a missão do Tribunal de atuar com clareza e responsabilidade.

“Este selo confirma o caminho que estamos trilhando e fortalece a credibilidade do Tribunal perante a sociedade amazonense”, concluiu.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

Edição: Flávia Rezende

DICOM TCE-AM