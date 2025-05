TCE-AM realiza ação educativa com menores aprendizes em alusão ao Maio Laranja

Em alusão ao Maio Laranja, campanha nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) promoveu, na manhã desta quinta-feira (22), uma ação educativa voltada aos menores aprendizes da Corte. Realizado na Escola de Contas Públicas (ECP), o evento reuniu servidores do Departamento de Auditoria em Educação (Deae), da Diretoria de Saúde (Disau), além de psicólogos, psiquiatras e profissionais da área social.

A iniciativa, que tem o apoio direto da conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, contou com um ciclo de palestras e atividades voltadas à conscientização dos jovens sobre seus direitos e os caminhos para denunciar situações de violência.

Edirley Oliveira, que integra o Deae, ressaltou o papel ativo que o Tribunal tem adotado no combate a essas violências. “Estamos no meio de uma campanha nacional contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Ano passado, o TCE-AM participou de um levantamento nacional junto a outros Tribunais de Conta e este evento é uma continuidade desse trabalho de prevenção e conscientização”, explicou.

Além das ações internas, o Tribunal vai levar palestras e atividades educativas para fora da sede. A próxima atividade está prevista para o início de junho, na Escola Municipal Santa Rita de Cássia, no bairro Riacho Doce. A iniciativa visa ampliar o alcance da campanha, reforçando que o combate ao abuso sexual deve ser permanente. “Apesar de maio ser o mês símbolo, a campanha continua o ano inteiro. Todos os dias são dias de proteção às nossas crianças e adolescentes”, completou Edirley.

A atividade contou ainda com a participação da Divisão de Assistência Social (Dias), responsável pelo acompanhamento dos menores aprendizes. Segundo a chefe do setor, Etelvina Andrade, o momento foi essencial para reforçar orientações já trabalhadas rotineiramente com os jovens. “Quase todos os dias falamos com eles sobre seus direitos, sobre a importância de denunciar situações de assédio e abuso. A palestra de hoje veio para reforçar isso, com o apoio da nossa equipe e da Ouvidoria, que também participa ativamente dessas ações”, afirmou.

Psicólogos orientam jovens sobre prevenção e enfrentamento à violência

Durante o evento, psicólogos da Diretoria de Saúde (Disau) do TCE-AM também palestraram aos jovens, reforçando a importância da conscientização sobre o enfrentamento à violência. A psicóloga Ana Lúcia Mitouso de Araújo Carvalho destacou que orientar os menores aprendizes sobre como agir diante de situações de agressão é essencial. “Foi muito importante que eles saibam reagir a qualquer tipo de violência. O Maio Laranja alerta a sociedade para proteger crianças e adolescentes de todas as formas de violência”, afirmou.

O psicólogo Benjamin Magalhães Brandão Neto ressaltou os impactos profundos e, muitas vezes, irreversíveis da violência. “Uma pessoa que sofre e se cala pode desenvolver fobias, como medo do escuro ou de andar em ruas desertas, e ter sua vida profissional e afetiva comprometidas. Quanto mais cedo o jovem falar da sua dor, mais rápido pode superar o trauma”, alertou.

Já o psicólogo Thiago Ersy reforçou que é preciso estar atento a todas as formas de abuso e buscar ajuda. “O Maio Laranja é um instrumento de orientação. Ninguém deve se calar diante da violência. É preciso reagir e procurar apoio”, concluiu.

Texto: Pedro Sousa e Antônio Ximenes

DICOM/TCE-AM