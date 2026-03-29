TCE-AM realiza 1º Seminário de Acessibilidade com participação de Lars Grael e foco em inclusão e cidadania

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), em parceria com o Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), promove, nos dias 8 e 9 de abril de 2026, o 1º Seminário de Acessibilidade da Região Norte dos Tribunais de Contas, um evento inédito que coloca a inclusão no centro do debate institucional.

Com uma programação abrangente, o seminário reunirá autoridades, especialistas e representantes de instituições públicas no auditório da Corte de Contas e na Escola de Contas Públicas, para discutir avanços, desafios e soluções voltadas à promoção da acessibilidade no setor público.

A abertura oficial será na manhã do dia 8 de abril, com a presença de autoridades do TCE-AM e do MPC-AM. Na sequência, o público será contemplado com a palestra magna de Lars Grael, velejador brasileiro, medalhista olímpico e referência nacional em superação, inclusão e alto desempenho, que compartilhará reflexões inspiradoras sobre resiliência e transformação social.

Ainda no primeiro dia, a programação terá palestras temáticas, experiências práticas e ações voltadas à vivência da acessibilidade, promovendo uma abordagem sensível e conectada com a realidade das pessoas com deficiência.

Já no dia 9 de abril, o seminário assume um caráter técnico, com destaque para a palestra do especialista Eduardo Ronchetti, que abordará a acessibilidade arquitetônica sob a perspectiva normativa e estrutural, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas e dos espaços institucionais.

Além das atividades acadêmicas e institucionais, durante os dois dias, serão oferecidos diversos serviços de cidadania, incluindo orientação e emissão de documentos para pessoas com deficiência, acesso a benefícios sociais e atendimento jurídico especializado, ampliando o alcance e a efetividade da iniciativa.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins Rodrigues, ressaltou a relevância do seminário como instrumento de transformação social:

“Discutir acessibilidade é tratar de direitos fundamentais e de inclusão social. O Tribunal de Contas tem um papel estratégico na indução de políticas públicas mais eficientes, e esse seminário reforça nosso compromisso com uma atuação cada vez mais sensível às necessidades da população.”

A procuradora de contas Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e idealizadora do evento, destacou o propósito transformador da iniciativa:

“Este seminário nasce do compromisso de transformar a acessibilidade em prática concreta dentro das instituições públicas. Mais do que discutir normas, buscamos promover mudança de cultura, fortalecer a inclusão e aproximar o poder público das reais necessidades das pessoas com deficiência.”

Mais do que um evento institucional, o seminário se apresenta como um marco na agenda pública da Região Norte, reforçando o compromisso das instituições de controle com a construção de uma sociedade mais inclusiva.

O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas pelo site da ECP, por meio do endereço eletrônico https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/.

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