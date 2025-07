TCE-AM prestigia posse das novas desembargadoras do TJ-AM

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) participou, nesta segunda-feira (28), da solenidade de posse das magistradas Ida Maria Costa de Andrade e Lia Maria Guedes de Freitas no cargo de desembargadoras do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM).

A cerimônia foi realizada no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, anexo à sede do TJ-AM, na avenida André Araújo, zona Centro-Sul de Manaus.

Representando o TCE-AM, o conselheiro Júlio Pinheiro parabenizou as novas desembargadoras e destacou o avanço na representatividade feminina no Judiciário amazonense.

“É uma satisfação estar na posse de duas grandes juristas, doutora Ida e doutora Lia, que muito contribuem com o Judiciário. O Tribunal de Justiça do Amazonas ganha sobremaneira com a chegada de ambas ao colegiado”, afirmou.

O conselheiro também ressaltou a importância da sensibilidade feminina na gestão pública e no desenvolvimento do país.

“Para mim, as mulheres vão dominar o mundo, e com certeza o mundo será muito melhor. A sensibilidade feminina é algo extraordinário, e é isso que precisamos em todos os espaços: mulheres liderando, propondo, transformando”, declarou.

Com a nomeação das novas desembargadoras, o TJ-AM passa a ter 38,4% de sua composição formada por mulheres.

A magistrada Ida Maria foi promovida por Merecimento, a partir de lista exclusivamente feminina, uma exigência da Resolução n.º 525/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), voltada à promoção da equidade de gênero no Judiciário.

Já a magistrada Lia Maria ascendeu ao cargo por Antiguidade, por aclamação do Pleno da Corte.

As promoções ao 2.º Grau foram definidas em sessão do Tribunal Pleno do Judiciário no dia 1.º de julho.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM