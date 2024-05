TCE-AM mobiliza ações para apoiar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Para ajudar as vítimas das fortes chuvas e enchentes nos municípios do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), sob orientação da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, está promovendo uma campanha solidária para arrecadação de itens essenciais para a população gaúcha.

Conforme o secretário-geral do TCE-AM, Antônio Rosa Júnior, o objetivo é ajudar essas comunidades a superarem este momento difícil, fornecendo itens de higiene pessoal, fraldas descartáveis, absorventes, cestas básicas (sem óleo), água mineral, roupas de cama e banho, roupas e calçados, e até ração para animais de estimação.

As doações podem ser entregues na Praça Interna do Tribunal de Contas do Amazonas, localizado na Avenida Efigênio Salles, 1155, no bairro Aleixo, em Manaus. O horário para entrega é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e no sábado das 8h às 12h. A campanha vai até o dia 18 de maio.

Para quem se interessar em contribuir, a lista completa de itens necessários está disponível no site e nas redes sociais do Tribunal de Contas do Amazonas. Além disso, a instituição reforça que, para garantir a segurança de todos, produtos com aerossol não podem ser doados.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa