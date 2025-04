TCE-AM lança assistente virtual para apoiar gestores no cumprimento da transparência pública

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) publicou, na última segunda-feira (07), nota técnica que orienta sobre o uso do Y@bot, assistente virtual desenvolvido pela Diretoria de Controle Externo de Tecnologia da Informação (DICETI). A ferramenta tem como foco o apoio à aplicação das diretrizes do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) pelos órgãos jurisdicionados.

A orientação técnica detalha o funcionamento do Y@bot, destacando suas principais funcionalidades e a forma de acesso ao assistente virtual. Além disso, enfatiza a importância dos gestores públicos utilizarem essa ferramenta para garantir a conformidade com as diretrizes do PNTP e aprimorar a transparência na gestão pública.

“O Y@bot é mais uma novidade da DICETI, que consiste em ser um assistente eletrônico especializado na solução de dúvidas do Programa Nacional de Transparência Pública. A ferramenta é acessível via web e utiliza a inteligência artificial e uma base de conhecimento próprio para responder às questões relacionadas ao programa. A ideia inicial é que os jurisdicionados, que vão participar do ciclo 2025 de avaliação do programa, acompanhem informações atualizadas e em tempo real sobre o PNTP, permitindo que a equipe da Diretoria esteja focada em outras atividades”, declarou o diretor da DICETI, Stanley Scherrer.

Desenvolvido para atendimento automatizado, o Y@bot tem como propósito ampliar o acesso à informação pública, democratizar o conhecimento sobre o PNTP, além de fornecer suporte técnico a jurisdicionados, servidores públicos, sociedade civil, imprensa, pesquisadores e cidadãos em geral.

Entre as funcionalidades da ferramenta estão explicar a metodologia de avaliação e critérios das matrizes do Programa de Transparência Pública; direcionar para normas, cartilhas e documentos oficiais do programa, bem como compartilhar os entendimentos técnicos da DICETI sobre transparência e Tecnologia da Informação (TI), colaborando na implementação das práticas de transparência nas instituições públicas.

A DICETI informa que o assistente virtual pode ser acessado em https:/diceti.zapier.app. Em caso de outras dúvidas, inconsistências ou feedbacks, a recomendação é buscar contato com a equipe da Diretoria.

Sobre o PNTP

Criado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o PNTP tem como objetivo ampliar a transparência das informações do Poder Público, estabelecendo padrões e práticas que assegurem a divulgação clara e acessível de dados governamentais. A implementação eficaz das diretrizes do programa é fundamental para fortalecer a confiança da sociedade na administração pública e para cumprir as normativas legais relacionadas à transparência.

