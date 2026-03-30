TCE-AM julgará 87 processos na sessão desta terça-feira (31)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas julgam, nesta terça-feira (31), durante a 8ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, o total de 87 processos.

Desse total, seis processos fazem parte da pauta de adiados, e retornam para julgamento após pedidos de vista ou de adiamentos, entre eles duas prestações de contas anuais, duas fiscalizações de atos de gestão, além de um recurso e uma representação.

Outros 81 processos compõem a pauta do dia, entre eles estarão 25 representações, 22 recursos, 14 prestações de contas anuais, 13 embargos de declaração, duas fiscalizações de atos de gestão, dois acompanhamentos, uma auditoria de levantamento, uma cobrança executiva de débitos, além de uma admissão de pessoal pendente de concurso público.

A sessão terá início no horário regimental, a partir das 10h, e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas Facebook e YouTube.

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Texto: Pedro Sousa