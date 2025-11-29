TCE-AM fortalece governança de TI com nova dinâmica do Comitê Gestor

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) aprimorou seu sistema de gestão ao consolidar o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), responsável por orientar investimentos, prioridades e diretrizes tecnológicas da Corte. A ação, conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, segue as melhores práticas de governança digital e atende critérios da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

O CGTI ganhou nova dinâmica após a reunião realizada no dia 26 de novembro, que marcou o início de uma atuação mais integrada entre as áreas técnicas. Criado pela Resolução nº 06/2025, o Comitê reúne representantes de 11 unidades, entre elas o Gabinete da Presidência, a Secretaria Geral de Tecnologia da Informação (Setin), a Secretaria de Administração (Seger), a Secretaria do Tribunal Pleno (Sepleno), a Secretaria de Controle Externo (Secex), a Consultoria Técnica (Consultec) e a Diretoria de Planejamento Estratégico (Diplan). O órgão tem caráter consultivo, permanente e estratégico.

Na reunião, o Comitê definiu como primeira ação um mapeamento completo das forças, vulnerabilidades, oportunidades e ameaças da área de TI no Tribunal. Segundo o diretor da Consultec, Ocimar Melloni, esse diagnóstico é fundamental para dar mais transparência e critérios ao processo de priorização tecnológica.

“A partir de agora, todas as decisões relacionadas a softwares, equipamentos, infraestrutura e contratos de serviços passam por análise técnica no CGTI. Isso garante padronização, otimização e uso seguro dos recursos, melhora o planejamento e evita decisões isoladas”, destacou Melloni.

Ele também explicou que o comitê passou a absorver o antigo Comitê de Inteligência Artificial, ampliando sua representatividade e incorporando áreas estratégicas da Casa.

O CGTI agora integra o conjunto de comitês estratégicos do TCE-AM, ao lado de grupos focados em planejamento institucional, políticas de diversidade, inovação e outras áreas transversais.

Governança reforçada

Coordenado pela Setin, o Comitê é responsável por propor políticas de TI, avaliar demandas institucionais, formular o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), acompanhar a execução orçamentária e garantir publicidade e transparência das ações.

Para o secretário da Setin, Elynder Belarmino, o fortalecimento do CGTI é um marco para a gestão atual.

“O Comitê passa a atuar como espaço central de discussão e alinhamento das decisões tecnológicas, subsidiando a Presidência na definição de estratégias de transformação digital. Essa estrutura reforça o compromisso da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins com a governança de TI e atende aos critérios da Atricon”, afirmou.

Padronização e segurança

O novo fluxo do CGTI impacta diretamente a modernização institucional. Conforme a resolução, toda demanda por novas soluções tecnológicas deve ser enviada ao Comitê com justificativa técnica, análise de viabilidade e impacto orçamentário, o que evita decisões fragmentadas e reforça a segurança informacional.

As reuniões serão bimestrais, com atas disponibilizadas na intranet para acompanhamento das ações, conforme previsto na própria resolução.

amazonianarede

DICOM TCE-AM