TCE-AM fará última sessão do biênio 2024-2025 nesta terça-feira (25)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) se reúnem a partir das 10h desta terça-feira (25) para a 37ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. A sessão será a última do biênio 2024-2025, de gestão da conselheira Yara Amazônia Lins.

Na ocasião, 150 processos devem ser apreciados, sendo 23 da pauta de adiados e 127 da pauta do dia.

Entre os processos de adiados, que retornam para julgamento após terem sido retirados de pauta por pedidos de vista ou por motivo maior, estarão onze recursos, seis representações, quatro embargos de declaração, duas fiscalizações de atos de gestão.

Já a pauta do dia terá 40 recursos, 44 prestações de contas, 32 representações, seis embargos de declaração, três fiscalizações de atos de gestão, uma tomada de contas especial de transferência voluntária, além de uma admissão de pessoal pendente de concurso público.

A sessão contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas Facebook e YouTube.

