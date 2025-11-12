TCE-AM entregará Colar do Mérito de Contas a personalidades que se destacaram no serviço público

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará, no próximo dia 14 de novembro, às 10h, a solenidade de outorga do Colar do Mérito de Contas, uma das maiores honrarias concedidas pela Corte a personalidades que contribuíram de forma expressiva para o fortalecimento da boa governança e da responsabilidade fiscal no Estado.

A cerimônia acontecerá no auditório do TCE-AM e reunirá conselheiros, servidores, autoridades e homenageados reconhecidos por sua atuação em prol da administração pública e do controle das contas governamentais.

O anúncio foi feito pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins durante a 35ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. Segundo ela, a entrega do Colar do Mérito integra a programação especial pelos 75 anos de fundação da Corte de Contas.

“Trata-se de uma homenagem que reconhece o mérito e o compromisso de pessoas que contribuíram para consolidar práticas de boa gestão e responsabilidade fiscal em nosso Estado”, afirmou Yara Lins.

A honraria, criada para valorizar trajetórias que inspiram o serviço público amazonense, será entregue a gestores, magistrados e outras personalidades representantes da sociedade civil que se destacaram por sua dedicação à causa pública.

A cerimônia contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o canal oficial do TCE-AM no YouTube.

Confira a lista de homenageados:

* Aluízio Humberto Aires Da Cruz Junior (In memoriam)

* David Gomes David

* Fausto Vieira dos Santos Junior

* Flávio Dino de Castro e Costa

* João Bosco Gomes Saraiva

* José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral

* Dom Luiz Soares Vieira

* Maria Emília de Rueda

* Márcio Michel Alves de Oliveira

* Martha de Aguiar Falcão (In memoriam)

* Nejmi Jomaa Abdel Aziz

* Ralph Baraúna Assayag

* Renato Frota Magalhães

* Sandra Backsmann Braga

* Sebastião Domingos Gunza

* Soraya Vieira Thronicke

* Tadeu de Souza Silva

* Valdir Florindo

* Vanderley Bastos da Penha

* Virgílio Maurício Viana

* Vital do Rêgo Filho

