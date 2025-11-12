TCE-AM entregará Colar do Mérito de Contas a personalidades que se destacaram no serviço público

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará, no próximo dia 14 de novembro, às 10h, a solenidade de outorga do Colar do Mérito de Contas, uma das maiores honrarias concedidas pela Corte a personalidades que contribuíram de forma expressiva para o fortalecimento da boa governança e da responsabilidade fiscal no Estado.
A cerimônia acontecerá no auditório do TCE-AM e reunirá conselheiros, servidores, autoridades e homenageados reconhecidos por sua atuação em prol da administração pública e do controle das contas governamentais.
O anúncio foi feito pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins durante a 35ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. Segundo ela, a entrega do Colar do Mérito integra a programação especial pelos 75 anos de fundação da Corte de Contas.
“Trata-se de uma homenagem que reconhece o mérito e o compromisso de pessoas que contribuíram para consolidar práticas de boa gestão e responsabilidade fiscal em nosso Estado”, afirmou Yara Lins.
A honraria, criada para valorizar trajetórias que inspiram o serviço público amazonense, será entregue a gestores, magistrados e outras personalidades representantes da sociedade civil que se destacaram por sua dedicação à causa pública.
A cerimônia contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o canal oficial do TCE-AM no YouTube.
Confira a lista de homenageados:
* Aluízio Humberto Aires Da Cruz Junior (In memoriam)
* David Gomes David
* Fausto Vieira dos Santos Junior
* Flávio Dino de Castro e Costa
* João Bosco Gomes Saraiva
* José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral
* Dom Luiz Soares Vieira
* Maria Emília de Rueda
* Márcio Michel Alves de Oliveira
* Martha de Aguiar Falcão (In memoriam)
* Nejmi Jomaa Abdel Aziz
* Ralph Baraúna Assayag
* Renato Frota Magalhães
* Sandra Backsmann Braga
* Sebastião Domingos Gunza
* Soraya Vieira Thronicke
* Tadeu de Souza Silva
* Valdir Florindo
* Vanderley Bastos da Penha
* Virgílio Maurício Viana
* Vital do Rêgo Filho
amazonianarede