TCE-AM e Ibraop trazem para Manaus o maior evento nacional sobre auditoria de obras públicas

O avanço de grandes empreendimentos de infraestrutura na Amazônia tem levantado uma pergunta crucial: é possível conciliar desenvolvimento e sustentabilidade na execução de obras públicas? Buscando caminhos para essa resposta, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) promovem, entre os dias 18 e 22 de agosto, o XXI Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (SINAOP).

O evento será realizado no auditório da Corte de Contas, e as inscrições podem ser realizadas até o primeiro dia do evento, pelo site do Ibraop, em https://www.ibraop.org.br/xxi-sinaop/inscricao/.

Com o tema “Infraestrutura para um Brasil sustentável e integrado”, o simpósio vai reunir dirigentes e técnicos dos Tribunais de Contas, órgãos de fiscalização, engenheiros, gestores públicos e especialistas de diversas áreas ligadas ao setor de obras.

A programação técnica inclui 22 palestras, 9 artigos científicos, 5 minicursos, 2 conferências, além de lançamentos de publicações e espaços para o compartilhamento de experiências e boas práticas. Além disso, contará ainda com representantes da sociedade civil, Polícia Federal, DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Casa Civil e dos ministérios do Meio Ambiente, dos Transportes e do Planejamento e Orçamento.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, ressalta a importância de realizar o simpósio em Manaus e reforça o compromisso da Corte com o fortalecimento técnico dos órgãos públicos da região.

“Trazer o SINAOP para o Norte do Brasil é mais do que uma escolha logística, é um gesto de valorização da nossa realidade. O evento representa uma oportunidade única para que nossos servidores e jurisdicionados discutam, com especialistas de todo o país, soluções inovadoras para obras públicas que respeitem o meio ambiente e promovam o desenvolvimento regional”.

A presidente do Ibraop, Adriana Portugal, também celebrou a realização do simpósio dentro dos contextos amazônicos.

“Neste ano, o XXI SINAOP vem para o Norte do Brasil, oferecendo um espaço importante para debates e a busca de soluções voltadas aos servidores públicos e engenheiros que atuam na região”.

Para conferir a programação completa, com detalhes sobre palestrantes, cronograma e inscrições, clique aqui (para linkar: https://www.ibraop.org.br/xxi-sinaop/programacao/).

amazoninarede

DICOM TCE-AM