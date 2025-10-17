TCE-AM e Atricon alertam: municípios que não concluírem diligências do VAAR/Fundeb podem perder recursos da educação

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), reforçam a importância de que os municípios concluam as diligências de credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC) para garantir o recebimento da Complementação Valor Aluno Ano Resultado (VAAR) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

O não cumprimento desses requisitos pode impedir o repasse dos valores, afetando diretamente os investimentos na educação.

Com previsão de mais de R$ 6 bilhões em repasses para 2026, a complementação VAAR busca fortalecer a gestão educacional, aprimorar os resultados de aprendizagem e reduzir desigualdades regionais.

Até o momento, 98,8% dos municípios brasileiros aderiram à fase inicial de habilitação, mas cerca de 600 ainda precisam concluir o credenciamento no módulo “Fundeb-VAAR-Condicionalidades” do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec).

O prazo é de 15 dias corridos a partir da notificação.

As condicionalidades, previstas na Lei nº 14.113/2020, envolvem o fortalecimento da gestão democrática, o ICMS Educacional e a implementação da Base Nacional Comum Curricular.

No Amazonas

No Amazonas, o Tribunal de Contas (TCE-AM), por meio do Departamento de Auditoria em Educação (DEAE), emitiu alerta aos gestores municipais para que enviassem as informações até 15 de setembro, conforme determina a Resolução CIF nº 18/2025.

Entre os municípios amazonenses, apenas Parintins ainda precisa finalizar o processo de adequação às exigências do VAAR.

O TCE-AM reforça a importância do correto preenchimento das informações, destacando que o credenciamento é essencial para assegurar os recursos e fortalecer a educação básica no estado.

Para orientações do preenchimento correto das diligências, como tutorial em vídeo, guia em PDF e número de Whatsapp, clique aqui.

amazonianarede

DICOM TCE-AM