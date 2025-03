TCE-AM é a única instituição do Amazonas e entre TCE’s a disputar prêmio nacional de Comunicação

Corte de Contas do Amazonas disputa na categoria “Em ação” que premiará instituições que produziram conteúdos de impacto

Pelo segundo ano consecutivo, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) é indicado para o Prêmio Nacional de Comunicação Pública promovido pela Plataforma de Inteligência e Benchmarking SocialMediaGov. O prêmio está na sua terceira edição e o TCE-AM é a única corte de contas estadual e única instituição pública do Amazonas na disputa.

Nesta edição, o TCE Amazonas disputa na categoria “Em ação” que premiará instituições que produziram conteúdos de impacto mostrando a entrega de suas ações e serviços ao cidadão. Disputam com a Corte de Contas do Amazonas, a Prefeitura de São Paulo, os Governos de São Paulo e Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Icmbio).

A lista das instituições públicas indicadas foi divulgada na manhã desta sexta-feira (21) pelas redes sociais do SocialMediaGov. Os vencedores serão conhecidos em uma solenidade, durante o 14º Redes Wegov, em Florianópolis, Santa Catarina, em 29 de abril deste ano.

“Uma das metas desde o início da gestão foi aproximar a Comunicação da sociedade dando transparência aos atos do Tribunal e utilizando a rede social inclusive para chegar aos nossos jurisdicionados. Termos o TCE-AM como única Corte de Contas estadual e única instituição pública do Estado é motivo de honra para o Tribunal”, disse a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins.

A Diretora de Comunicação Social do TCE-AM, Mariana Sodré, a indicação ao prêmio em uma categoria diferente do ano passado simboliza uma evolução do trabalho realizado pela Comunicação. Em 2024, o TCE-AM foi reconhecido nacionalmente entre as que mais aproximam o setor público da sociedade.

“A indicação ao prêmio simboliza que atualmente mais do que aproximar, passamos a produzir conteúdos de impacto sobre a atuação do Tribunal de Contas, em atendimento as determinações da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins. Significa dizer, acima de tudo, uma mudança de estratégia: inicialmente, mostramos quem somos e como chegar até nós. Agora, focamos significativamente na importância e impacto das ações do Tribunal na vida da sociedade e como a fiscalização para correta aplicação dos recursos públicos é fundamental para implementação de políticas públicas”, afirmou a Diretora de Comunicação do TCE-AM, Mariana Sodré.

A Diretora Adjunta de Comunicação, Dhyene Brissow, avalia que a indicação é fruto do trabalho estratégico da Equipe de Comunicação do TCE-AM, que em 2024 se concentrou em mostrar a atuação do Tribunal de forma simples e de fácil compreensão, seguindo uma orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“A comunicação é um serviço público dos mais relevantes para a população. A instituição pode oferecer o melhor serviço, mas essa informação precisa chegar até a sociedade. A gestão da conselheira Yara Amazônia Lins está focada nesse trabalho de aperfeiçoamento dos serviços do tribunal em todas as áreas, inclusive na comunicação, mostrando o trabalho e as ações do TCE-AM de forma simples, em linguagem simples, para melhor compreensão do cidadão. Isso amplia o alcance das ações do Tribunal à medida que a população compreende o que é feito no TCE”, afirmou Dhyene Brissow.

Disputa

Segundo a organização da premiação, a categoria “Em ação” ressalta instituições que produziram conteúdos de impacto mostrando a entrega de suas ações e serviços ao cidadão. Entre os critérios observados estão o envolvimento e impacto coletivo das publicações, além da pertinência temática com a categoria.

De acordo com a assistente da Diretoria de Comunicação do TCE-AM e responsável pela coordenação das redes sociais, Nathália Silveira, a produção de conteúdo foi pautada com um olhar diferenciado: do cidadão para o TCE-AM.

“Passamos a coletar informações com os jurisdicionados e com a sociedade para alinhar os anseios da população com as atividades do Tribunal para, após análises da equipe de Comunicação, produzirmos conteúdo que representassem as ações do Tribunal que impactam diretamente a vida da sociedade”, esclareceu a assistente da Diretoria de Comunicação, Nathália Silveira.

Caso seja declarado vencedor da categoria “Em ação”, o TCE-AM ainda disputará com os demais 10 vencedores das outras categorias da premiação de “Melhor Conteúdo do Ano”.

amazonianarede

Texto: Camila Carvalho