TCE-AM divulga vencedores do concurso Soluções Sustentáveis

Após a avaliação de quase 100 projetos inscritos, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) anunciou os vencedores do concurso Soluções Sustentáveis, que incentiva estudantes do ensino fundamental II da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) a desenvolverem projetos voltados à preservação ambiental.

O resultado foi publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE), e a premiação será no dia 20 de março, durante a abertura do ano letivo da ECP, no auditório do TCE-AM.

A presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, destacou a importância do concurso e a participação dos estudantes.

“É muito gratificante ver tantos jovens envolvidos com a sustentabilidade e buscando soluções para desafios ambientais. O Tribunal valoriza esse engajamento e fica especialmente feliz em ver que escolas do interior do Amazonas também foram premiadas”, afirmou a conselheira-presidente.

Para o conselheiro coordenador da ECP, Júlio Pinheiro, a iniciativa destaca o protagonismo dos estudantes na busca por soluções para os desafios ambientais da região.

“O concurso é um incentivo à educação ambiental em espaços não formais, promovendo a formação de crianças, adolescentes e jovens em um contexto cada vez mais desafiador para a Amazônia, marcado por mudanças climáticas, desmatamento e queimadas. Os projetos apresentados demonstram que, com criatividade e dedicação, os jovens podem contribuir ativamente para um futuro mais sustentável”, afirmou.

A iniciativa, realizada em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), busca incentivar a inovação e a conscientização ambiental entre os jovens, além de preparar os estudantes para a 30ª edição da Conferência das Partes (COP), que ocorrerá em Belém em 2025.

Vencedores

O primeiro lugar ficou com o projeto “Arborização e práticas de Educação Ambiental”, da Escola Estadual Geny Bentes de Jesus, de Parintins. Coordenado pela professora Patrícia Rosaneide Nunes Pereira, o projeto promoveu o plantio de ipês e outras árvores nativas na área escolar para mitigar os impactos ambientais da proximidade com um aterro sanitário, reduzindo o acúmulo de água, as ilhas de calor e melhorando a qualidade do ar.

Em segundo lugar, foi premiado o projeto “Transformando os resíduos sólidos em tecnologia utilizando a sucata em protótipos para a construção de robôs”, da Escola Municipal Professora Suzete Tundis Carvalho, de Urucurituba. Sob a coordenação do professor Leandro Ramos Furtado, os estudantes desenvolveram protótipos de robôs a partir de materiais recicláveis, além de realizarem oficinas e palestras sobre o reaproveitamento de resíduos.

Já o terceiro lugar foi conquistado pelo projeto “O lixo não é tão ‘lixo’ assim: Gerenciamento de resíduos sólidos na Escola Almirante Ernesto de Mello Baptista”, de Manaus. Coordenado pela professora Mary Luci Souza Castro Florêncio, a iniciativa envolveu campanhas de conscientização sobre descarte correto de resíduos, criação de pontos de coleta de tampinhas e garrafas PET, além do desenvolvimento de um bueiro inteligente e de produtos de limpeza ecológicos.

Avaliação e seleção

O concurso contou com três etapas. Inicialmente, 97 equipes inscreveram projetos sobre água, resíduos sólidos e mudanças climáticas. Após a primeira análise, 30 foram classificados, sendo 10 de cada tema.

Durante essa fase, os participantes contaram com apoio da ECP por meio de webinários educativos, cartilhas digitais e do EcoBot, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida para auxiliar as pesquisas.

Na fase final, os grupos implementaram suas soluções e registraram o processo em portfólios e vídeos, avaliados por especialistas com base em critérios como originalidade, impacto socioambiental e participação coletiva.

Os vencedores serão premiados com notebooks, tablets e smartphones, e as escolas classificadas receberão datashows.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa