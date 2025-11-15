TCE-AM concede Colar do Mérito de Contas a 21 personalidades

Sob a condução da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou, nesta sexta-feira (14), mais um marco das comemorações pelos 75 anos da Corte com a entrega do Colar do Mérito de Contas, a mais alta honraria institucional.

Neste ano, 21 personalidades foram reconhecidas pelo colegiado por suas contribuições à administração pública, à integridade institucional e ao desenvolvimento do Amazonas.

A solenidade, realizada no Auditório Franco de Sá, reuniu forças de segurança, representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, autoridades civis e militares, membros da administração pública e privada, servidores e familiares dos homenageados. Além da presidente do TCE-AM, Yara Lins, estiveram presentes os conselheiros Júlio Pinheiro, Josué Cláudio Neto, Mario de Mello, Érico Desterro e Ari Moutinho, que compuseram o dispositivo de honra ao lado das demais autoridades.

Instituído pela Resolução nº 01, de 7 de abril de 2005, o Colar do Mérito de Contas é conferido àqueles que, por seus méritos e realizações, se tornam dignos do especial reconhecimento do Tribunal.

Ao cumprimentar os presentes, a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins destacou os princípios que orientam o trabalho daqueles que se dedicam à melhoria da gestão pública.

“As senhoras e senhores estão sendo homenageados com algo que não é somente um adorno, o Colar do Mérito é um símbolo da consciência tranquila pelos serviços de integridade e sabedoria prestados ao bem público. Que sejamos faróis para iluminar, na força do exemplo, as famílias, os colegas de trabalho e todos aqueles que edificam nossas histórias. Parabéns a todos.”

O evento também prestou homenagem in memoriam a personalidades cujo legado permanece como contribuição relevante ao Estado, com as condecorações entregues aos familiares.

Representando os agraciados, o deputado Fausto Jr agradeceu o reconhecimento e reforçou o compromisso com a boa gestão:

“Agradeço por essa oportunidade de receber a maior honraria do TCE-AM, que traduz nesse gesto o quanto é importante a atuação assertiva em prol da boa gestão. E é isso, a gente tem que trabalhar cada vez mais em prol do controle externo.”

A senadora da República Soraya Vieira Thronicke, também agraciada, destacou o caráter inspirador da honraria:

“Este Colar é distinto, e é um estímulo para que redobremos nosso compromisso com a ética, a responsabilidade e o zelo no trato do patrimônio público.”

Ela também ressaltou a honra de receber a medalha diretamente das mãos da presidente Yara Lins:

“Receber esta homenagem das mãos da conselheira-presidente, uma mulher de vida ímpar, que é um grande exemplo, principalmente para nós mulheres, é um privilégio. Muito obrigada.”

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, celebrou a iniciativa e registrou seu reconhecimento ao trabalho da Corte:

“Fico feliz de participar desta celebração. Deixo aqui registrado, em nome do Governo do Estado, a minha admiração pelo trabalho que o TCE-AM desempenha. Pela capacidade de se modernizar e atuar com muita clareza, sempre visando o controle e fiscalização como desenvolvimento social.”

Homenageados

– Aluízio Humberto Aires da Cruz Junior (in memoriam)

– David Gomes David

– Fausto Vieira dos Santos Junior

– Ministro Flávio Dino de Castro e Costa

– João Bosco Gomes Saraiva

– José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral

– Dom Luiz Soares Vieira

– Maria Emília de Rueda

– Márcio Michel Alves de Oliveira

– Martha de Aguiar Falcão (in memoriam)

– Nejmi Jomar Abdel Aziz

– Ralph Baraúna Assayag

– Renato Frota Magalhães

– Sandra Backsmann Braga

– Sebastião Domingos Gunza

– Soraya Vieira Thronicke

– Tadeu de Souza Silva

– Valdir Florindo

– Vanderley Bastos da Penha

– Virgílio Maurício Viana

– Ministro Vital do Rêgo Filho

A entrega das honrarias encerrou a manhã com um sentimento coletivo de reconhecimento e respeito às trajetórias que fortalecem o serviço público. Além disso, evidenciou o papel da Corte em valorizar lideranças e inspirar práticas que elevam a qualidade da gestão no Amazonas.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM