TCE-AM atualiza portais institucionais e migra para novo endereço digital

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) iniciará, nesta semana, a primeira etapa do processo de mudança do domínio institucional de internet, que passará de tce.am.gov.br para tceam.tc.br. A atualização integra um movimento nacional de padronização dos endereços eletrônicos das Cortes e atende às diretrizes definidas pela Rede STI da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

A migração está sendo realizada pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin). Conforme informado, outros 16 Tribunais de Contas do país já utilizam o domínio da rede tc.br, que garante mais uniformidade, autonomia e aderência às boas práticas de governança de Tecnologia da Informação (TI).

A presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, destacou que a mudança representa um passo importante para o fortalecimento tecnológico da Corte:

“Estamos avançando para um modelo mais moderno e alinhado às práticas nacionais de tecnologia. A adoção do novo domínio unifica padrões, melhora a governança e reforça nosso compromisso com a transparência e com a oferta de serviços públicos digitais cada vez mais confiáveis.”

Nesta primeira etapa serão atualizados os principais portais da Corte, incluindo o Portal Institucional e a Intranet. Na sequência, será a vez do Diário Oficial Eletrônico (DOE), da Ouvidoria, do Portal da Transparência e do site da Escola de Contas Públicas (ECP).

Durante a transição, prevista para ser concluída na primeira semana de dezembro de 2025, todos os acessos realizados pelo domínio antigo serão automaticamente redirecionados, sem qualquer prejuízo ao público interno, jurisdicionados ou cidadãos.

A Setin reforça que todo o processo está sendo conduzido com planejamento, segurança e acompanhamento técnico contínuo, garantindo que a migração ocorra sem impactos para os usuários. O Tribunal reafirma seu compromisso com a modernização dos serviços digitais e com a oferta de ferramentas cada vez mais estáveis, acessíveis e alinhadas às melhores práticas tecnológicas do país.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM