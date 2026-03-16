TCE-AM apresentará projetos de inovação, sustentabilidade e inteligência artificial durante a ExpoPIM 4.0 em Manaus

Sob a gestão da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) participará da ExpoPIM 4.0 – A Nova Indústria do Brasil, que será realizada entre os dias 18 e 20 de março, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. Durante o evento, o Tribunal contará com um estande institucional onde serão apresentadas iniciativas voltadas à inovação, sustentabilidade e uso de tecnologias aplicadas à gestão pública.

No espaço, o TCE-AM apresentará ações desenvolvidas pelo Instituto de Controle Externo Ambiental e Sustentabilidade (ICEAS), além de soluções tecnológicas da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin), com foco na modernização da administração pública, na transparência e no uso estratégico de dados para aprimorar a gestão pública.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, a participação do Tribunal no evento representa uma oportunidade de ampliar o diálogo entre instituições públicas, setor produtivo e sociedade sobre inovação e desenvolvimento sustentável.

“A ExpoPIM é um espaço importante de diálogo entre instituições públicas, setor produtivo e sociedade. Para o Tribunal de Contas, é uma oportunidade de apresentar iniciativas que demonstram como a inovação e o uso estratégico da informação podem contribuir para melhorar a gestão pública e fortalecer o desenvolvimento sustentável do Amazonas”, destacou.

Tecnologia e Inteligência Artificial

O estande do Tribunal também apresentará soluções tecnológicas desenvolvidas internamente pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin), com destaque para ferramentas baseadas em inteligência artificial aplicadas ao controle externo.

Entre as iniciativas estão sistemas voltados à análise de dados e ao aprimoramento dos processos de fiscalização, com o objetivo de ampliar a capacidade de acompanhamento da administração pública e fortalecer as atividades de controle.

“Durante a ExpoPIM vamos apresentar algumas das principais soluções tecnológicas desenvolvidas internamente pelo Tribunal de Contas. Essas ferramentas ampliam nossa capacidade de análise de dados e apoiam o trabalho de fiscalização, seguindo uma diretriz da gestão da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins de manter o Tribunal atualizado tecnologicamente e cada vez mais eficiente no acompanhamento da administração pública”, afirmou o diretor de Inteligência Artificial do TCE-AM, Arlesson dos Anjos.

ICEAS

O Instituto de Controle Externo Ambiental e Sustentabilidade (ICEAS) também estará na ExpoPIM, onde apresentará iniciativas voltadas à promoção da sustentabilidade, à melhoria da gestão pública e ao fortalecimento da responsabilidade ambiental.

A atuação do instituto busca incentivar boas práticas de governança, apoiar o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes e estimular a integração entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental no Amazonas.

ExpoPIM 4.0

A ExpoPIM 4.0 – A Nova Indústria do Brasil reunirá representantes da indústria, do setor público e especialistas para discutir temas relacionados ao desenvolvimento industrial, inovação tecnológica e transformação digital.

Voltado ao fortalecimento do Polo Industrial de Manaus (PIM), o evento busca ampliar o diálogo sobre o futuro da Zona Franca de Manaus e os caminhos para a modernização do parque industrial instalado na região.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do evento.

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Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM