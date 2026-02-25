TCE-AM apresenta Sistema E-Auditor que moderniza os procedimentos das auditorias

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apresentou, na manhã desta terça-feira (24), o Sistema E-Auditor, nova ferramenta criada para padronizar e modernizar os procedimentos de auditoria da Corte.

O sistema foi desenvolvido para fortalecer o controle externo e organizar as auditorias em três fases estruturadas: planejamento, execução e conclusão. A metodologia busca garantir mais clareza nos fluxos, uniformidade nos procedimentos e maior segurança técnica na formalização dos trabalhos.

Auditoria é o procedimento técnico por meio do qual o Tribunal examina atos, contratos, despesas e políticas públicas, verificando se os recursos públicos estão sendo aplicados de forma legal, eficiente e transparente.

Para a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, “a modernização dos procedimentos fortalece o controle externo, valoriza o trabalho técnico dos servidores e traz resultados concretos para a sociedade”.

O secretário-geral de Controle Externo, Mário Roosevelt da Rocha, ressaltou que o sistema representa um avanço na organização interna das auditorias.

“O E-Auditor consolida um modelo mais estruturado de atuação, integra o trabalho de campo ao ambiente digital e permite acompanhar cada etapa da auditoria com mais precisão e transparência”, explicou.

Além disso, o E-Auditor integra-se a um aplicativo mobile voltado à coleta de dados em campo. A solução permite registrar informações em tempo real e gerar relatórios e documentos necessários ao encerramento das auditorias.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM