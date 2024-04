TCE-AM apresenta programa ‘Aluno Ouvidor’ para coordenação da Seduc

Com o objetivo de apresentar as diretrizes do programa Aluno Ouvidor, integrantes da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) se reuniram, nesta quarta-feira (24), com representantes da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).

Durante o encontro, a coordenadora do programa Aluno Ouvidor, Solange Ribeiro, explicou o funcionamento do programa e alinhou o Plano de Ações para o ano letivo, destacando a parceria entre os dois órgãos, por meio de um Termo de Cooperação.

“Realizamos uma apresentação para a nova gestão da Seduc para alinhamento das ações que iremos realizar principalmente durante a segunda etapa do programa, durante o ano de 2025. Esse é um projeto inovador e vem ao encontro das competências estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com destaque para Cidadania, até por isso foi muito bem recebido por todos aqui na Secretaria de Educação”, destacou a coordenadora.

A Secretária Executiva Adjunta de Gestão da Seduc, Georgete Borges, elogiou a parceria, destacando que o programa traz um novo tipo de conteúdo aos estudantes.

“Essa é uma parceria vista com bons olhos, uma vez que a Ouvidoria do TCE traz um novo tipo de conteúdo que agrega à nossa realidade e amplia os horizontes do conhecimento”, comentou.

Além da coordenadora, participaram do encontro representantes da Ouvidoria do TCE-AM, incluindo o chefe de gabinete,

Francisco Antônio de Queiroz e a neuropsicopedagoga Jessica Natasha Marinho.

O programa

O Aluno Ouvidor tem como principal objetivo a formação dos estudantes integrantes dos Grêmios Estudantis para atuarem como alunos ouvidores nas escolas selecionadas. O programa atua junto aos alunos do ensino médio nas escolas públicas e visa promover o protagonismo juvenil no controle social, através de reflexões críticas, de formulação de propostas de soluções que possam aprimorar a gestão escolar.

A edição 2024 do programa deve ter lançamento no mês de maio, com a primeira etapa sendo realizada até novembro, e a segunda etapa durante o primeiro semestre de 2025. Novos encontros devem ser realizados entre os participantes do projeto para definição de quantidades de escolas e municípios participantes.

