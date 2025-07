TCE-AM amplia ações do Programa de Preparação para Aposentadoria com oficinas e atividades até dezembro

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) intensifica, a partir de agosto, as atividades do Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA), batizado de ‘Eterno Aprendiz’. Voltado para servidores próximos da aposentadoria, o programa oferece um cronograma diversificado de oficinas e ações que unem bem-estar, desenvolvimento de novas habilidades e fortalecimento de vínculos entre os colaboradores da Corte.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, destaca que o programa é parte do compromisso institucional de promover qualidade de vida, entretenimento e satisfação aos servidores, reforçando o cuidado e o respeito dedicados a quem contribui para a história do Tribunal.

De acordo com o calendário divulgado pelo Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), entre agosto e dezembro serão promovidas oficinas de decupagem, pintura em jeans, produção de terços em nós, pintura em louça e fabricação de chocolates.

Uma das novidades do segundo semestre é a retomada do “Cinema com Pipoca”, atividade que leva os participantes para uma sessão de cinema no espaço Casarão de Ideias e, depois, para uma conversa mediada por psicólogo sobre as mensagens do filme. As oficinas serão realizadas em diferentes espaços com apoio logístico para transporte dos servidores.

Conforme a chefe do Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), Jeane Benoliel, as oficinas vêm ganhando novas propostas a cada edição.

“Esse ano a gente tem trazido algumas atividades inovadoras. Além do Cinema com Pipoca, temos oficinas de decupagem de imagens sacras, de pintura, e até de formação de terço, ministradas por colegas servidores que compartilham seus talentos”, explica Jeane.

A proposta do programa, além de preparar os servidores para a aposentadoria, busca estimular o protagonismo, o autoconhecimento e até o empreendedorismo, como destaca a chefe do Degesp.

“Teremos ainda pintura em jeans, voltada para reaproveitamento de roupas e acessórios, estimulando também a formação de renda extra, o empreendedorismo e o entretenimento. Sempre voltada para a missão estabelecida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, que é promover qualidade de vida e satisfação para os servidores”, reforça.

Outra novidade do PPA 2025 é a ampliação do público-alvo. As ações não são restritas apenas a quem está em abono de permanência, mas abertas a todos os servidores interessados, de diferentes idades e estágios de carreira. Embora a prioridade continue sendo os que estão próximos da aposentadoria, a abertura para novos públicos busca ampliar o impacto do programa, promovendo saúde mental, criatividade e integração no ambiente de trabalho.

Calendário de atividades

Oficina de Decoupage (01/08),

Pintura em Jeans (15/08, na Hípica Nissim Pazuello),

Oficina de Terço em Nós (12/09),

Cinema com Pipoca – Parte 2 (08/10, no Casarão de Ideias),

Pintura em Louça (14/11, na Hípica Nissim Pazuello),

Oficina de Chocolates (05/12).

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM