TCE-AM alerta cinco municípios do AM sobre novo prazo para questionário da Nova Lei de Licitações e Contratos

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), em apoio ao Tribunal de Contas da União (TCU) por meio da Rede Integrar, alerta aos Poderes Executivos dos Municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Fonte Boa, São Paulo de Olivença e Tefé, que atentem para o novo prazo de resposta ao questionário eletrônico de avaliação do grau de maturidade da implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos no âmbito de cada ente federativo.

A nova chamada para resposta será do dia 27 de maio ao dia 7 de junho de 2024.

Os entes receberão por e-mail um novo link para acesso ao questionário, que ficará disponível no período acima. Alternativamente, o link para o questionário poderá ser acessado pelo endereço eletrônico .

Em caso de dúvidas ou dificuldades para acesso ao questionário, o ente deverá contactar a equipe responsável, através do e-mail [email protected]”

amazonianarede