Suzane von Richthofen é processada após receber pensão pela morte dos pais

Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, ela recebeu mais de R$ 50 mil de pensão pela morte deles

São Paulo – Entre 2002 e 2004, Suzane von Richthofen recebeu enquanto estava presa, uma pensão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no total de R$ 52.993,30 pela morte dos pais que ela mesma mandou executar. Agora, a Receita Federal (RF) tenta cobrar a dívida. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais e atualmente está cumprindo pena em regime aberto.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o órgão acionou a Justiça para exigir o ressarcimento do valor, alegando que não fazia sentido a assassina ser beneficiada pelo crime. A cobrança judicial se arrastou por anos até que, em 2013, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Suzane devolvesse à época R$ 44.500 aos cofres públicos.

Suzane, porém, alegou que já havia gastado todo o dinheiro e que não havia como pagar. Hoje, a Justiça Federal enfrenta dificuldades para localizar a devedora.

Apesar de estar inscrita na Dívida Ativa, Suzane conseguiu, em 2024, um financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para cursar faculdade numa instituição particular.

Da Redação Portal d24am