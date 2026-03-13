Suspeito morre após atacar sinagoga com carro e rifle nos EUA

Homem lançou veículo contra templo judaico em Michigan e trocou tiros com seguranças

EUA – Um homem suspeito de realizar um ataque contra uma sinagoga morreu após trocar tiros com seguranças nesta quinta-feira (12), na cidade de West Bloomfield, próxima a Detroit.

Segundo informações do FBI, o suspeito lançou um veículo contra a sinagoga Temple Israel e estaria armado com um rifle no momento do ataque.

De acordo com a imprensa norte-americana, o homem morreu após uma troca de tiros com seguranças do local. Durante o incidente, um dos seguranças foi atingido pelo veículo e precisou ser levado a um hospital. As autoridades informaram que ele não corre risco de morte.

Agentes federais e policiais foram mobilizados para atender a ocorrência, tratada inicialmente como uma possível situação de atirador ativo. Em publicação nas redes sociais, o diretor do FBI, Kash Patel, confirmou que equipes da agência atuavam no local junto a autoridades do estado.

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, lamentou o episódio e afirmou que a comunidade judaica deve poder praticar sua fé com segurança.

A sinagoga Temple Israel é considerada um dos principais centros religiosos e comunitários judaicos da região de Detroit, com cerca de 12 mil membros.

Após o ataque, a Federação Judaica de Detroit orientou que instituições judaicas da região fechassem temporariamente suas portas por medida de segurança.

As autoridades investigam as circunstâncias do caso. O episódio ocorre em meio ao aumento do alerta de segurança nos Estados Unidos devido à tensão internacional provocada pela guerra envolvendo o Irã.

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Da Redação Portal d24am