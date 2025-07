Suspeito foragido envolvido na morte de Fernando Vilaça em Manaus já foi expulso de escola por agressões, diz polícia

Adolescente de 17 anos está foragido após agressão que resultou na morte de Fernando Vilaça em Manaus; outro suspeito foi apreendido e confessou participação no crime.

O segundo suspeito de agredir e matar Fernando Vilaça, de 17 anos, em Manaus, está foragido e, de acordo com a Polícia Civil, já havia sido expulso de uma escola por agredir colegas. O primeiro envolvido no crime se entregou e foi apreendido nesta quarta-feira (9).

Fernando foi agredido na rua Três Poderes, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. A agressão aconteceu na quarta-feira (3), e a morte foi confirmada na manhã de sábado (5).

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a causa da morte do adolescente foi edema cerebral, traumatismo craniano, hemorragia craniana e ação contundente. A Polícia Civil investiga o caso como bullying.

Segundo o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres, os dois suspeitos — primos de 16 e 17 anos — foram identificados como autores do crime.

“Um dos autores, que se encontrava foragido, já havia sido expulso da escola por agressões que haviam sido feitas por ele”, disse o delegado, ao citar o histórico de violência do adolescente de 17 anos.

1º suspeito apreendido

O delegado Luiz Rocha, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), informou que o adolescente de 16 anos, que se apresentou à polícia nesta quarta-feira, confessou ter empurrado Fernando durante uma luta corporal entre os três. O primo dele, segundo o depoimento, teria atingido a vítima com um chute na cabeça.

“É importante frisar nesse caso que a vítima já havia sido vítima de injúria homofóbica e isso, ao que se tem até agora, foi a motivação desse ato infracional”, informou.

A Deaai iniciou a investigação na segunda-feira (7), após ouvir familiares da vítima. Os policiais foram até a casa dos suspeitos, no mesmo bairro onde ocorreu o crime, mas não os encontraram. Diante disso, a Vara da Infância e Juventude Infracional decretou a internação provisória dos dois adolescentes.

Com a repercussão do caso, o adolescente de 16 anos apresentou-se espontaneamente à unidade policial, acompanhado de um advogado. A ordem judicial foi cumprida.

O segundo suspeito segue com paradeiro desconhecido, e as buscas para localizá-lo continuam.

O adolescente apreendido responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil e será encaminhado à Unidade de Internação Provisória (UIP), onde ficará à disposição da Justiça.

Morte causa comoção

A morte de Fernando Vilaça causou comoção. Estudantes da Escola Estadual Jairo da Silva Rocha fizeram uma homenagem na quadra do colégio, com cartazes pedindo justiça, e montaram um memorial na carteira onde ele costumava sentar, com fotos e símbolos de luto.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH) manifestou pesar e solidariedade à família, destacando que as agressões violam os direitos humanos. A pasta informou que acompanha o caso e reforçou que Fernando não será esquecido.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) também se manifestou, afirmando que acionaria órgãos para acompanhar o caso. Ela lamentou a interrupção da vida do adolescente após sofrer ofensas homofóbicas.

Adolescente Fernando Vilaça de 17 anos que morreu após espancamento em Manaus

Por Patrick Marques, g1 AM — Manaus