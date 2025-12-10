Sonho Mágico de Natal 2025: concerto reunirá tenor Miqueias William e Orquestra Passione na Ponta Negra

O evento é aberto ao público. Repertório é preparado especialmente para a temporada natalina.

O concerto de Natal do tenor amazonense Miqueias William com a Orquestra Passione, inicialmente marcado para segunda-feira (08/12), foi transferido para esta quarta-feira (10/12), às 20h, no anfiteatro da Ponta Negra. A mudança foi em decorrência da forte chuva que atingiu Manaus no fim de semana. A apresentação integra a programação oficial do “Sonho Mágico de Natal 2025”, promovido pela Prefeitura de Manaus.

O evento é aberto ao público e reúne Miqueias William, a Orquestra Passione, o Coral MW Ópera Studio e cantores líricos do Amazonas, em um repertório preparado especialmente para a temporada natalina.

Segundo o tenor Miqueias William, o objetivo é proporcionar um momento de conexão com o espírito que caracteriza o mês de dezembro.

“O repertório foi pensado para conectar as pessoas nesse período que simboliza união, fé e renovação. É uma oportunidade de levar a música lírica para espaços públicos”, afirma.

SERVIÇO

Evento: Concerto de Natal na Ponta Negra

Data: Quarta-feira (10/12)

Hora: 20h

Classificação: Livre

amazonianarede

Por g1 AM