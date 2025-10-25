Shows nacionais, cultura japonesa e festa do agronegócio marcam fim de semana no AM; confira

Programação no interior tem shows de Pablo, Klessinha e Maiara & Maraisa, além de cultura japonesa e evento no CSU do Parque 10, em Manaus, com rodeio e comidas típicas.
A agenda cultural traz os destaques do feriadão prolongado no Amazonas. Tem festa sertaneja, cinema para a criançada, trilha sensorial na floresta e espetáculo teatral. O g1 reuniu os principais eventos deste fim de semana, confira:
Estreias do cinema em Manaus
Frank e os monstros
Frankie e os Monstros acompanha um Professor Maluco que dá vida (ou tenta) a diferentes criaturas monstruosas. Em seu laboratório no topo do castelo Grotteskew, o louco cientista faz testes para criar o seu mais novo monstro.
Sexta-feira (24)
Rodeio, música e diversão no CSU
A Agrifest segue até o dia 26 de outubro no CSU do Parque 10, em Manaus. O evento reúne atrações para toda a família, com shows de música sertaneja, parque de diversões e barracas de comidas típicas.
Data: 23 a 26 de outubro
Horário: A partir das 14h
Local: CSU do Parque 10
Entrada: gratuita
ExpoFest agita Itacoatiara com shows e cultura agro
No interior, a ExpoFest movimenta Itacoatiara com o maior evento agropecuário da região. A programação inclui shows de Klessinha, Pablo do Arrocha e Maiara & Maraisa e outras atrações musicais.
Data: 24, 25 e 26 de outubro
Horário: A partir das 19h
Local: Centro de Eventos Juracema Holanda
Entrada: gratuita
Sábado (25)
Trilha sensorial no Bosque da Ciência
A nova atração do Bosque da Ciência convida o público a explorar a floresta amazônica com os sentidos. A trilha sensorial é gratuita e aberta ao público.
Data: Terça a domingo
Horário: 9h às 16h30
Local: Bosque da Ciência
Exposição japonesa no Palácio da Justiça
A mostra “Netsuke” apresenta esculturas japonesas em miniatura, com riqueza de detalhes e tradição cultural.
Data: 25 de outubro
Horário: 9h às 15h
Local: Palácio da Justiça
Domingo (26)
Espetáculo “Capitu” no Teatro da Instalação
O clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis, ganha releitura inédita com o espetáculo “Eu Capitu” e será encenado pela primeira vez em Manaus. O espetáculo ganha uma interpretação contemporânea, sob o olhar feminino, convidando o público a refletir sobre temas como violência de gênero, relacionamento abusivo, machismo e silenciamento feminino no Brasil de hoje
O clássico de Machado de Assis ganha nova leitura sob o olhar feminino. O espetáculo “Capitu” aborda temas como violência de gênero, machismo e silenciamento feminino.
Data: 25 e 26 de outubro
Horário: 19h30
Local: Teatro da Instalação
Entrada: gratuita
amazonianarede
Por g1 AM — Manaus