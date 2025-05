Shopping recebe evento de adoção de animais neste sábado

A ação acontece das 17h às 19h, próximo do Pet Park, que funciona no estacionamento do shopping

Manaus- O Amazonas Shopping realiza neste sábado (3), em parceria com o Instituto On Gato, evento de adoção pet. A ação acontece das 17h às 19h, próximo do Pet Park, que funciona no estacionamento do shopping.

No evento, estarão disponíveis para adoção seis cães, todos vacinados e vermifugados. Os interessados em se tornarem tutores devem apresentar RG e comprovante de residência e preencher formulário do instituto.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que essa é a oportunidade para encontrar um novo amigo e ter muitos momentos de diversão, mas sem esquecer que a adoção deve ser responsável, pois os animais exigem cuidados.

O Pet Park do Amazonas Shopping é o primeiro espaço do segmento em centro de compras. O espaço possui circuito agility com obstáculos, rampas, túneis, escadas e bastões, além de cenários instragramáveis, bebedouro e espaço de convivência, tudo decorado com a temática pet.

O local está preparado para receber pets de pequeno e grande porte. O Pet Park é aberto ao público e pode ser visitado diariamente, conforme o horário de funcionamento do shopping, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 21h.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am