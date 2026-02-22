Serviço Secreto dos EUA mata homem que tentou entrar resort de Trump

O presidente e a primeira-dama estavam em Washington no momento

EUA – O Serviço Secreto dos EUA informou neste domingo (22) que seus agentes mataram a tiros um homem que tentou entrar ilegalmente no perímetro de segurança do resort Mar-a-Lago, do presidente Donald Trump, em West Palm Beach, Flórida. O invasor teria entre 20 e 30 anos e não teve sua identidade revelada.

Apesar de viajar frequentemente à Flórida nos finais de semana, Trump se encontrava em Washington no momento do incidente.

A primeira-dama Melania Trump também estava com o presidente na Casa Branca na noite de sábado (21).

De acordo com o Serviço Secreto, ele foi “visto no portão norte da propriedade de Mar-a-Lago carregando o que parecia ser uma espingarda e um galão de combustível”. O incidente ocorreu à 1h30 da manhã de domingo.

O suspeito, que era da Carolina do Norte, foi dado como desaparecido há alguns dias por sua família. Os investigadores acreditam que ele saiu da Carolina do Norte em direção ao sul, pegando uma espingarda no caminho, disse o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi.

A caixa da arma foi encontrada em seu veículo, disse Guglielmi. O homem passou pelo portão norte de Mar-a-Lago enquanto outro veículo saía e foi abordado por agentes do Serviço Secreto. Os agentes confrontaram o homem armado e ele foi morto a tiros. Os investigadores estão trabalhando para traçar um perfil psicológico e a motivação ainda está sendo investigada.

Ele foi baleado por agentes do Serviço Secreto e por um xerife do Condado de Palm Beach, informou a agência.

Ameaças e atentado

Trump já havia enfrentado ameaças de morte anteriormente. Ele foi ferido durante uma tentativa de assassinato em um comício de campanha em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024.

Em 15 de setembro de 2024, um homem armado com um rifle foi capturado após esperar perto do campo de golfe de Trump em West Palm Beach enquanto o presidente jogava. Ele foi condenado à prisão perpétua no início deste mês.

O incidente ocorre em um momento em que os EUA têm sido abalados diversas vezes nos últimos anos por violência política. Só no ano passado, o país passou pelo o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, o assassinato da líder democrata na Câmara dos Representantes do estado de Minnesota e seu marido, o atentado contra outro parlamentar e sua esposa, e um ataque incendiário à residência oficial do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro.

A incursão de sábado na casa de Trump na Flórida ocorreu a poucos quilômetros de seu clube de golfe em West Palm Beach, onde um homem tentou assassinar Trump enquanto ele jogava golfe durante a campanha eleitoral de 2024. Um agente do Serviço Secreto avistou o homem, Ryan Routh, apontando um rifle através da vegetação antes que Trump aparecesse no campo de visão. Autoridades disseram que Routh apontou o rifle para o agente, que abriu fogo, fazendo com que Routh largasse a arma.

Routh foi considerado culpado no ano passado e sentenciado este mês à prisão perpétua.

Esse incidente ocorreu meses depois de Trump ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício de campanha na Pensilvânia. O atirador disparou oito tiros, com uma bala atingindo de raspão a orelha de Trump, antes de ser abatido por um franco-atirador do Serviço Secreto.

